Возросшая популярность и лечение от алкоголизма: Как изменилась жизнь актеров из сериала "Игра престолов"





Лина Кэтрин Хиди уже долгое время после съемок в проекте сталкивается с жестокостью фанатов “Игры престолов”, которые путают актрису с ее героиней. Звезду недолюбливают только из-за того, что Серсея Ланнистер отрицательный персонаж, но это, по мнению экспертов, говорит о ее профессионализме. До съемок в “Игре престолов” Йохан Филип Асбек работал воспитателем в детском саду, но в итоге он нашел свое призвание на съемочной площадке. Популярность Эмилии Кларк резко подскочила благодаря съемкам в сериале, а в 2015 году ее признали самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Esquire.Кит Харингтон пережил сильный стресс из-за съемок в “Игре престолов”, в связи с чем лечился от алкоголизма. Актер признавался, что стал ощущать себя уязвимым, а также испытывал проблемы с доверием.