Комитет по защите прав человека обратился к Голиковой с просьбой вывезти россиян из Индии

«Согласно предоставленной информации, за вывоз россиян требуют около 400 евро с каждого человека, чего большая часть семей не может себе позволить, поскольку за время вынужденного пребывания за рубежом люди потратили накопленные средства», — указывается в письме с призывом ликвидировать «административные барьеры» по предоставлению гражданам помощи.





Отмечается, что имеется информация о пребывании в этой стране свыше 700 граждан РФ. По причине перекрытия границ они не имеют возможности возвратиться домой свыше месяца. При этом на Занзибаре в аналогичном положении оказались порядка 120 россиян. Многие граждане пребывают за рубежом со своими семьями, в составе которых имеются дети.В отчете российского представительства Международного комитета по правам человека указано на существование проблем с питанием, проживанием, а также материальным обеспечением россиян. Лишь несколько десятков человек получили поддержку со стороны государства, невзирая на выделение российским правительством средств для соответствующих целей.В соответствии с информацией комитета, на территории Индии и Африки предоставление медпомощи является значительной проблемой даже для местных жителей, поэтому иностранцев в больницах зачастую игнорируют. В обращении к Голиковой отмечена надежда на «помощь и восстановление прав заявителей».