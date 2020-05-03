Комитет по защите прав человека обратился к Голиковой с просьбой вывезти россиян из Индии
Комитет по защите прав человека написал обращение к Татьяне Голиковой, возглавляющей штаб по борьбе с коронавирусом. Вице-премьера просят оказать содействие для вывоза россиян с территории Индии.
Отмечается, что имеется информация о пребывании в этой стране свыше 700 граждан РФ. По причине перекрытия границ они не имеют возможности возвратиться домой свыше месяца. При этом на Занзибаре в аналогичном положении оказались порядка 120 россиян. Многие граждане пребывают за рубежом со своими семьями, в составе которых имеются дети.
В отчете российского представительства Международного комитета по правам человека указано на существование проблем с питанием, проживанием, а также материальным обеспечением россиян. Лишь несколько десятков человек получили поддержку со стороны государства, невзирая на выделение российским правительством средств для соответствующих целей.
В соответствии с информацией комитета, на территории Индии и Африки предоставление медпомощи является значительной проблемой даже для местных жителей, поэтому иностранцев в больницах зачастую игнорируют. В обращении к Голиковой отмечена надежда на «помощь и восстановление прав заявителей».
Отмечается, что имеется информация о пребывании в этой стране свыше 700 граждан РФ. По причине перекрытия границ они не имеют возможности возвратиться домой свыше месяца. При этом на Занзибаре в аналогичном положении оказались порядка 120 россиян. Многие граждане пребывают за рубежом со своими семьями, в составе которых имеются дети.
В отчете российского представительства Международного комитета по правам человека указано на существование проблем с питанием, проживанием, а также материальным обеспечением россиян. Лишь несколько десятков человек получили поддержку со стороны государства, невзирая на выделение российским правительством средств для соответствующих целей.
«Согласно предоставленной информации, за вывоз россиян требуют около 400 евро с каждого человека, чего большая часть семей не может себе позволить, поскольку за время вынужденного пребывания за рубежом люди потратили накопленные средства», — указывается в письме с призывом ликвидировать «административные барьеры» по предоставлению гражданам помощи.
В соответствии с информацией комитета, на территории Индии и Африки предоставление медпомощи является значительной проблемой даже для местных жителей, поэтому иностранцев в больницах зачастую игнорируют. В обращении к Голиковой отмечена надежда на «помощь и восстановление прав заявителей».
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:18