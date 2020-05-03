Седокова готова "танцевать на столах и делать глупости" из-за майской погоды

Седокова опубликовала пост на зависть людям, у кого нет собак, обязанным соблюдать карантин без возможности погулять и насладиться хорошей погодой. Экс-участница группы «ВИА Гра» разместила на своей странице в Instagram фото, на котором позирует, лежа на свежей майской траве, и наслаждается солнечными ваннами. В подписи к снимку певица описала свои ощущения от подобного времяпровождения, а также описала мысли по поводу будущего без коронавируса и необходимости самоизоляции.Звезда призналась, что у нее появилось осознание близкого завершения пандемии, и предчувствие хорошего лета. Кроме того, майская погода пробудила в Анне Седоковой желание танцевать на столах и делать глупости, а также записывать песни, давать концерты и зарабатывать деньги.Однако артистка отметила, что ее ощущения могут быть обманчивыми, поэтому не стоит брать низкий старт к путешествиям. Лучше принимать ситуацию такой, какая она есть, и наслаждаться временем, проведенным с семьей, а также «благодарить небеса», что близкие живы и здоровы.