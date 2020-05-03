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Максим Галкин и Ольга Бузова устроили дискуссию из-за темы возвращения к работе в ближайшем будущем

Максима Галкина и Ольгу Бузову очень волнует тема возвращения к работе. Телеведущий уверен, что ситуация с пандемией наладится к сентябрю, однако его коллега советует не рассчитывать увидеть поклонников в скором будущем.
Максим Галкин и Ольга Бузова устроили дискуссию из-за темы возвращения к работе в ближайшем будущем

Спор знаменитостей начался после того, как супруг Аллы Пугачевой разместил в Instagram публикацию, где анонсировал фолловерам возвращение на сцену. По словам Максима Галкина, все шоу, которые были запланированы в Эстонии весной, перенесли на сентябрь. Как сказал шоумен, зрители смогут попасть на концерты по ранее приобретенным билетам. Видимо, артист планирует к сентябрю возобновить гастрольную деятельной в то время, как звезда «Дома-2» в этом сомневается. Как отметила Ольга Бузова на странице юмориста, она не верит, что до осени сложившаяся ситуация нормализуется. При этом многие интернет-пользователи согласились с певицей. Комик же написал, что надеется возвратиться к работе, но ни в чем не уверен.

В результате дискуссия артистов на данную тему вызвала множество споров между фолловерами Галкина и его коллеги. По мнению одних юзеров, к осени действительно все наладится. Другие же уверены, что до конца года улучшение ситуации не произойдет.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:13

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