Компания AMD вытесняет Intel на рынке премиальных процессоров для ПК





По данным немецкой торговой онлайн-площадки Mindfactory, бренд AMD смог занять почти 90% всего рынка десктопных CPU в прямой розничной реализации. Хотя данные взяты у одного магазина, он является самым крупным в своей стране для соответствующего сегмента рынка. Эти данные на более глобальном уровне получили подтверждение от представителей AMD.Во время специальной конференции, которая была собрана для ознакомления с финансовой отчетностью компании, руководитель AMD Лиза Су сообщила о превышении компанией планки 50% на рынке реализации премиальных CPU. Предприятие собрало сведения на множестве онлайн-площадок, работающих по всему миру. Какие чипы Лиза Су отнесла к классу премиального сегмента - осталось неясным. Предположительно, описание касается процессоров верхнего ценового сегмента. Точные рамки не указаны, но эксперты предполагают, что речь касается продуктов дороже $300-$400.Руководитель AMD сообщила, что реализация мобильных чипов компании в квартальном отчете продемонстрировала значительный рост. Процессоры Ryzen 4000 лишь сейчас выходят на рынок, поэтому названия самых востребованных моделей остались тайной. Реализация серверных CPU продемонстрировала двузначный рост в течение квартала, а в годовом выражении поставки повысились более чем в 3 раза.