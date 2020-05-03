Отмечающая 30-летие Ида Галич рассказала, какое желание загадывает каждый год

Оказалось, что Ида Галич в каждый свой день рождения загадывала, чтобы ею непременно гордилась семья, и это сбывалось. Однако с рождением ребенка желание переформатировалось. Теперь телеведущая мечтает, чтобы ею гордился ее сын, и она надеется, что поводов будет достаточно. Блогер рада отмечать собственное 30-летие в кругу семьи. Она считает, что войны на планете могли прекратиться, если бы каждому человеку было даровано столько же любви, как и ей.В обращении к поклонникам Ида Галич поблагодарила их за внимание и теплые слова. В комментариях фолловеры осыпали своего кумира комплиментами и поздравлениями.