АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные конфликты, добрые дела и планы на будущее: ТОП-10 вещей, которые нужно держать в…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Отмечающая 30-летие Ида Галич рассказала, какое желание загадывает каждый год

Ида Галич отмечает 30-летний юбилей в кругу семьи. На своей странице в Instagram телеведущая призналась, что ежегодно загадывает одно и то же желание.

Оказалось, что Ида Галич в каждый свой день рождения загадывала, чтобы ею непременно гордилась семья, и это сбывалось. Однако с рождением ребенка желание переформатировалось. Теперь телеведущая мечтает, чтобы ею гордился ее сын, и она надеется, что поводов будет достаточно. Блогер рада отмечать собственное 30-летие в кругу семьи. Она считает, что войны на планете могли прекратиться, если бы каждому человеку было даровано столько же любви, как и ей.

В обращении к поклонникам Ида Галич поблагодарила их за внимание и теплые слова. В комментариях фолловеры осыпали своего кумира комплиментами и поздравлениями.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Принц Уильям из-за родителей долго не решался сделать предложение Кейт…
СМИ: Мария Миронова не избавилась от вредных привычек после…
Компания Xiaomi готовится к презентации смартфона с «удивительным»…
Видеокарты от Nvidia резко упали в…
Волочкова передумала судиться с Борисовой из-за обвинений в…
Нагиев о службе в армии: «Какой бы ты мастер спорта ни был, против табуретки мало…
Историки рассказали о судьбе Махидевран Султан, проигравшей борьбу за сердце султана…
«Я не стесняюсь целлюлита!: «Мисс Вселенная» Теган Мартин показала честное фото без…
Возросшая популярность и лечение от алкоголизма: Как изменилась жизнь актеров из сериала "Игра…
Седокова готова "танцевать на столах и делать глупости" из-за майской…
Комитет по защите прав человека обратился к Голиковой с просьбой вывезти россиян…
Максим Галкин и Ольга Бузова устроили дискуссию из-за темы возвращения к работе в ближайшем…
Быть похожим на звезду: Знаменитости, которым мужчины подражали в…
Компания AMD вытесняет Intel на рынке премиальных процессоров для…
Зрители потребовали уволить Тодоренко, Киркорова и Валерию из жюри шоу…
Отмечающая 30-летие Ида Галич рассказала, какое желание загадывает каждый…
Эксперты оценили целесообразность покупки подержанного авто после…
Победительница проекта “Последний герой” Надежда Ангарская готовит дуэт с рэпером…
Эксперты назвали Mazda 6 главным конкурентом для Toyota…
Наталья Андрейченко приняла участие в «обнаженном» челлендже с…
Психологи назвали 5 интересных и необычных мужских…
Учительница создала профиль Сергея Есенина в Instagram, показав жизнь поэта в XXI…
Стали известны самые странные челленджи, придуманные людьми на…
«Какой красавчик!»: Гузеева пришла в восторг из-за внешнего вида сына Алики…
Дачный вопрос: 5 самых частых причин ссор между…
Певица Слава пожаловалась, что на самоизоляции набрала лишний…
Названы методы безопасности, которые усложнят жизнь…
Наташа Королева поддержала акцию «Сад памяти» и посадила в саду японскую…
Просмотреть все новости