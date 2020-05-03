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Быть похожим на звезду: Знаменитости, которым мужчины подражали в 90-х

В 90-х активно старались быть похожими на кумиров не только женщины, но и мужчины. Многие представители сильного пола подражали знаменитостям в манере поведения, стиле одежды, выборе причесок и аксессуаров.
Быть похожим на звезду: Знаменитости, которым мужчины подражали в 90-х

Когда в 90-х Джастин Тимберлейк решил поэкспериментировать с прической и соорудил на голове что-то вроде желтой «лапши», поклонники певца сразу же начали повторять за ним. В итоге многие молодые люди того времени пытались завоевать сердца своих пассий именно с помощью своего «сходства» с бывшим бойфрендом Бритни Спирс.

Дмитрий Нагиев также являлся популярным примером для подражания. Многие мужчины старались походить на маскулинного и брутального телеведущего, укладывая длинные волосы большим количеством геля. Также модным считались очки, как у актера, а кожаная куртка и вызывающее поведение только добавляли изюминку в образ.

В определенный период своего творчества Дмитрию Маликову удалось побыть эталоном бунтарства. Певец носил длинные волосы, что выходило за рамки общепринятого стандарта и будоражило общественность. Молодые поклонники творчества музыканта копировали его эффектный «маллет», чем доводили до бешенства своих консервативных родителей.

После выхода на экраны культовой комедии «Тупой и еще тупее», подростки нашли еще один способ бунтовать против правил. Им стала немного странная прическа главного героя картины – Джима Керри, которую начали носить вне зависимости от того, была она к лицу или нет. Таким образом, после 1994-го образовалось временное увеличение количества парней со стрижкой «под горшок».

Андрей Григорьев-Апполонов из «Иванушек», также был секс-символом своего времени, на которого хотели быть похожи тысячи российских мужчин. Представители сильного пола повторяли за певцом не только стиль его одежды, но и ставший визитной карточкой «хаос на голове». Легкая, а иногда и не очень, небрежность в укладке считалась эффектной, модной и производящей неизгладимое впечатление на противоположный пол.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:06

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