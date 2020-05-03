Эксперты оценили целесообразность покупки подержанного авто после кризиса





Причиной изменения стоимости стало снижение курса рубля. Усугубляющими факторами являются проблемы в экономических процессах на мировом уровне. Множество дилеров в России уже сообщили об окончании акционных предложений.Аналитики автомобильного рынка рекомендуют воздержаться от покупки транспортных средств сразу после окончания карантинных мер. Специалисты советуют потерпеть несколько месяцев, что даст дилерам возможность несколько повысить собственное положение и разработать дорожные карты для дальнейшего периода работы. Это обеспечит поставки автомобилей с более выгодными для покупателей условиями. В ином случае покупка транспортного средства потребует переплаты за модели. Возвращение к прежним ценникам прогнозируется на конец текущего или начало следующего года.