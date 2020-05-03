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Победительница проекта “Последний герой” Надежда Ангарская готовит дуэт с рэпером Птахой

Победительница проекта “Последний герой”, певица Надежда Ангарская, готовит совместный трек с рэпером Птахой. Артисты наладили отношения во время совместного пребывания на острове.

Надежда Ангарская не отрицает, что сдружилась с рэпером Птахой, но она не подтвердила слухи о романе с артистом. Оказалось, у звезд хорошие отношения, а жилье расположено недалеко, но они все еще не ходили в гости друг к другу из-за коронавируса. На острове артисты обсуждали возможность записи общего трека, поэтому певица может заняться новым проектом сразу после отмены карантина. Песня по мотивам “Последнего героя” уже была ею записана. Дело в том, что проект сильно повлиял на мировоззрение, о чем Ангарская рассказала в своем творчестве. Например, она поняла, что человек может вынести гораздо больше, чем думает.

Несмотря на то, что фаворитами у телезрителей считались другие участники, Надежда Ангарская победила в шоу. Артистка также опровергла слухи о том, что якобы герои проекта не похудели за время съемок только потому, что их подкармливали.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:30

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