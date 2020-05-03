Эксперты назвали Mazda 6 главным конкурентом для Toyota Camry





Аналитики уверены, что привлекательный дизайн с короткой задней частью и длинным капотом с покатой крышей между ними сможет обеспечить Mazda 6 повышенное внимание со стороны потенциальных покупателей. Инженеры марки продолжают работать над созданием силовых агрегатов линейки SkyActiv-X. На сегодня известно, что они будут представлять собой высококомпрессионные моторы с шестью цилиндрами.Специалисты автомобильного рынка предполагают, что двигатель станет генерировать 350 «лошадок» мощности. Лидеры Mazda намерены сохранить в производстве дизельные моторы. При этом эксперты ожидают скорого появления моделей в формате электрокаров. Помимо этого новинка превосходит Camry с точки зрения уровня управляемости и чувствительности руля. Отдельные автолюбители придерживаются мнения, что оформление салона у модели Mazda значительно интереснее по сравнению с продуктом разработки Toyota. На текущий момент ценники остаются неизвестными. Насколько успешно Mazda 6 сможет конкурировать на рынке, во многом зависит от стоимости модели.