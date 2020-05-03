Наталья Андрейченко приняла участие в «обнаженном» челлендже с подушкой

Для некоторых поклонников поддержка звездой подобного флешмоба стала настоящей неожиданностью. В блоге Натальи Андрейченко размещены несколько сюжетов, в которых она запечатлена полуобнажённой, прикрывая тело большой светлой подушкой, заранее прикрепив ее к талии с помощью толстого ремня. Этот челлендж где-то пару недель назад распространился на территории России, а в мире он появился раньше. Сама артистка с опозданием отреагировала на данную акцию, однако это не помешало ей поднять настроение фолловерам.Многие интернет-пользователи не могли поверить в то, что актриса решилась на такой смелый шаг. Тем не менее Андрейченко хоть и любит экспериментировать с постами на своей странице, но старается не выходить за рамки.