Учительница создала профиль Сергея Есенина в Instagram, показав жизнь поэта в XXI веке

На снимках, размещенных в «личном аккаунте» классика, он предстает в «осовремененной версии». Сергей Есенин «позирует» в строгих костюмах и современных луках, в компании домашних любимцев и на фоне современных интерьеров.Кроме того, на странице поэта соблюдены все свойственные современным знаменитостям шаблоны поведения в Сети: имажинист предстает перед подписчиками в салоне люксового авто, сидя на ступеньках у шикарного архитектурного сооружения, в кафе с чашкой кофе в руках. Каждый из снимков подписан цитатой из стихотворения Сергея Есенина, а на фото стоит геолокация, характерная для реальной биографии русского классика.Создать подобный аккаунт для популяризации творчества «крестьянского поэта» Исалимовой удалось благодаря современным возможностям ретуши фотографий. Это позволило учительнице русского языка и литературы «оживить» образ Есенина и сделать его ближе к новому поколению.Идея привлечь подростков к чтению классики посредством публикации оригинальным способом в Instagram себя полностью оправдала. Сейчас на аккаунт Сергея Есенина подписаны более 50 тысяч человек, среди которых не только ученики средних школ, но и многие другие разновозрастные почитатели таланта поэта.