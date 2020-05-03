АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные конфликты, добрые дела и планы на будущее: ТОП-10 вещей, которые нужно держать в…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Учительница создала профиль Сергея Есенина в Instagram, показав жизнь поэта в XXI веке

Учительница русского языка и литературы творчески подошла к вопросу привлечения внимания молодежи к трудам классиков. Для этого благого дела Алия Исалимова создала профиль Сергея Есенина в Instagram.
Учительница создала профиль Сергея Есенина в Instagram, показав жизнь поэта в XXI веке

На снимках, размещенных в «личном аккаунте» классика, он предстает в «осовремененной версии». Сергей Есенин «позирует» в строгих костюмах и современных луках, в компании домашних любимцев и на фоне современных интерьеров.

Кроме того, на странице поэта соблюдены все свойственные современным знаменитостям шаблоны поведения в Сети: имажинист предстает перед подписчиками в салоне люксового авто, сидя на ступеньках у шикарного архитектурного сооружения, в кафе с чашкой кофе в руках. Каждый из снимков подписан цитатой из стихотворения Сергея Есенина, а на фото стоит геолокация, характерная для реальной биографии русского классика.

Создать подобный аккаунт для популяризации творчества «крестьянского поэта» Исалимовой удалось благодаря современным возможностям ретуши фотографий. Это позволило учительнице русского языка и литературы «оживить» образ Есенина и сделать его ближе к новому поколению.

Идея привлечь подростков к чтению классики посредством публикации оригинальным способом в Instagram себя полностью оправдала. Сейчас на аккаунт Сергея Есенина подписаны более 50 тысяч человек, среди которых не только ученики средних школ, но и многие другие разновозрастные почитатели таланта поэта.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Андрейченко приняла участие в «обнаженном» челлендже с…
Психологи назвали 5 интересных и необычных мужских…
Учительница создала профиль Сергея Есенина в Instagram, показав жизнь поэта в XXI…
Стали известны самые странные челленджи, придуманные людьми на…
«Какой красавчик!»: Гузеева пришла в восторг из-за внешнего вида сына Алики…
Дачный вопрос: 5 самых частых причин ссор между…
Певица Слава пожаловалась, что на самоизоляции набрала лишний…
Названы методы безопасности, которые усложнят жизнь…
Наташа Королева поддержала акцию «Сад памяти» и посадила в саду японскую…
Названы 3 лучших подержанных кабриолета с ценой до 1 млн…
Геннадий Онищенко оценил пределы возможностей медицинских…
В Paramount Pictures определились с датой выхода продолжения…
Составлен ТОП-3 кроссоверов с межколесными…
Саша Черно пригрозила Ольге Рапунцель рассказать правду о ее первых…
В интернете появилось видео дрэга Toyota Supra и BMW…
Над Латвией заметили загадочный беспилотник, потерявший…
Елена Ксенофонтова: «Я продолжала жить в одной квартире с супругом, которого панически…
Астрофизики: Каждый год 40 тысяч тонн мельчайших частиц падают на…
Доктор Комаровский дал оценку способности противогаза защитить человека от…
Телеведущая Тина Канделаки раскритиковала…
Дмитрий Песков: "Самоизоляцию пока придется терпеть всем, включая…
«Становилась все грустнее»: Дочери Кабо Татьяне Василишиной не понравилась жизнь в…
Фирма Huami собирается выпустить сверхпрочные смарт-часы Amazfit…
Дочь Кети Топурии Оливия Гейхман стала звездой…
Между Грузией и Украиной разгорелся скандал из-за экстрадиции…
Появилась информация о двигателях нового Nissan…
«У нас будет девочка»: Звезда «Дом-2» Элла Суханова рассекретила пол…
Западные ученые опровергли популярные мифы о теории…
Просмотреть все новости