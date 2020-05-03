Стали известны самые странные челленджи, придуманные людьми на самоизоляции

Еще до начала самоизоляции в Сети стали популярны челленджи на спортивную тематику, например, такие, где пользователи социальных сетей пытаются надеть майку, стоя на руках. Известный #PillowChallenge или “Платье из подушки” начался в Швеции, где местная жительница приложила к обнаженному телу столь необычный аксессуар и закрепила его черным ремнем. Перед таким флешмобом не устояли даже знаменитости, например Холли Берри и многие российские звезды. Челлендж #quarankinis, в котором зачастую девушки делают бикини из масок и респираторов, подвергся критике со стороны общественности. Многие отмечали, что в период пандемии коронавируса пользователи Сети зря потратили этот необходимый товар.С 18 апреля стал популярен челлендж “Описай свои штаны”, который первым в TikTok предложил пользователь с ником liamw2. Несмотря на то, что в первый раз социальная сеть удалила ролик из-за жалоб пользователей, второе видео набрало 157 тыс. просмотров и более 5,6 тыс. лайков. В марте студентка из Нью-Джерси запустила флешмоб “Лизни унитаз”, чтобы показать, что она не боится вирусов.