«Какой красавчик!»: Гузеева пришла в восторг из-за внешнего вида сына Алики Смеховой

Оба наследника знаменитости – 19-летний Артем и 12-летний Макар – появились в отношениях, которые она продолжает скрывать. Старший сын Алики Смеховой родился от венчанного союза с бизнесменом Николаем, а младший от обладающего высоким статусом мужчины. Это все, что россияне знают о личной жизни кумира. Сейчас артистка ни с кем не встречается, однако недавно намекнула, что ее сердце занято. Дети телеведущей почти не похожи друг на друга, но про старшего юношу многие говорят, что он унаследовал внешние данные своего деда – легендарного Атоса из «Трех мушкетеров» - Вениамина Борисовича.Тем не менее Артем Смехов многое взял и от своей родительницы, что заметили не только поклонники, но и коллеги по творческому цеху. В комментариях под совместным семейным снимком подписчики отметили, что молодой человек очень похож на свою мать. Осталась в восторге от кадра и Лариса Гузеева, назвав сына певицы «красавчиком».