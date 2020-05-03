Певица Слава пожаловалась, что на самоизоляции набрала лишний вес

Как отметила Слава, на этом фото она запечатлена на седьмом месяце беременности, когда она ожидала рождение второй дочери Антонины Сланевской. Артистка отметила, что сейчас весит столько же, и обвинила в этом режим самоизоляции. В комментариях поклонники отметили, что звезда выглядит привлекательно, а лишний вес совершенно незаметен.Однако некоторые фанатки Славы согласились с ее мнением о том, что во время карантина начали полнеть.