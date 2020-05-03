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Наташа Королева поддержала акцию «Сад памяти» и посадила в саду японскую айву

Наташа Королева приняла участие в акции «Сад памяти», посвященной пострадавшим в ходе Второй мировой войны. Певица вместе с сыном посадила в своем саду японскую айву.
Наташа Королева поддержала акцию «Сад памяти» и посадила в саду японскую айву

В рамках международного мероприятия люди высаживают деревья, вспоминая предков, родных и просто тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за мир. Во время социального дистанцирования организаторы акции предложили нарисовать дерево, которое человек хочет посадить, определиться с местом для совершения этого действия или использовать для него свой огород. Процесс участия можно снимать на камеру и показывать на просторах Сети с хэштегом #СадПамятиДома. Наташа Королева и ее наследник Архип Глушко поддержали проект. Как отметил сын артистки, праздник очень важен для его семьи, поскольку один из прадедушек, в честь которого назвали подростка, был героем и погиб под Кенигсбергом.

В честь памяти своих предков певица решила посадить в своем саду японскую айву, продемонстрировав весь процесс в Instagram. В комментариях поклонники восхитились тем, как супруга Тарзана воспитала сына. Другие похвалили звезду и юношу за участие в акции.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:30

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