Наташа Королева поддержала акцию «Сад памяти» и посадила в саду японскую айву

В рамках международного мероприятия люди высаживают деревья, вспоминая предков, родных и просто тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за мир. Во время социального дистанцирования организаторы акции предложили нарисовать дерево, которое человек хочет посадить, определиться с местом для совершения этого действия или использовать для него свой огород. Процесс участия можно снимать на камеру и показывать на просторах Сети с хэштегом #СадПамятиДома. Наташа Королева и ее наследник Архип Глушко поддержали проект. Как отметил сын артистки, праздник очень важен для его семьи, поскольку один из прадедушек, в честь которого назвали подростка, был героем и погиб под Кенигсбергом.В честь памяти своих предков певица решила посадить в своем саду японскую айву, продемонстрировав весь процесс в Instagram. В комментариях поклонники восхитились тем, как супруга Тарзана воспитала сына. Другие похвалили звезду и юношу за участие в акции.