Названы методы безопасности, которые усложнят жизнь автоугонщикам





Эффективность сигнализаций зачастую зависит от марки авто, поэтому азиатские машины не могут похвастаться качественной противоугонной системой по сравнению с немецкими моделями премиум-класса. Распространенным методом кражи транспорта с недавних пор стало сканирование штатного ключа. Работу устройства облегчает отключение иммобилайзера, к которому прибегают при установке сигнализации с автоматическим запуском. Поэтому каждому водителю следует отказаться от дешевых систем оповещения о взломе.Качественная технология должна включать в себя дополнительные иммобилайзеры и диалоговый код, являющийся устойчивым к несанкционированному доступу. Механические блокираторы рычага КПП либо руля нельзя назвать полноценной защитой от угонов, но они отлично дополняют электронные средства. Специалисты также рекомендуют установить на багажник автомобиля дополнительный замок, помимо заводского.