Дачный вопрос: 5 самых частых причин ссор между соседями
Эксперты назвали 5 самых частых причин ссор между соседями на даче. Открывают список земельные споры и конфликты вокруг установки заборов на участках.
Стоит понимать, что попытка передвинуть ограждение дачного участка для расширения границ собственного земельного надела представляет собой значительное нарушение. Путём проведения межевания с привлечением официальных лиц можно доказать факт наличия проблемы. Ссоры могут вызвать хозпостройки и деревья на участке. Ключевой проблемой является создание тени, что будет препятствовать росту растительных культур на соседнем участке. В соответствии с законодательством убирать придётся растения. Установлено, что минимальная дистанция между домом и соседним участком должно составлять 3 м, между строениями для содержания скота либо дичи — 4 м. Последняя цифра справедлива и для высоких деревьев.
Создание на даче шума, который мешает отдыхать соседям, не способствует гармоничным отношениям. Законодательно это запрещено в отрезок времени 22:00-07:00. Для выходных дней рамки расширяются до 11:00. Использовать газонокосилки можно в период 07:00-19:00 и только в будние дни. Проникновение питомцев на чужой участок также может стать причиной конфликта. Часть дачников размещают на своих участках отраву, поэтому животные, оставленные без присмотра, могут серьёзно пострадать.
Стоит понимать, что попытка передвинуть ограждение дачного участка для расширения границ собственного земельного надела представляет собой значительное нарушение. Путём проведения межевания с привлечением официальных лиц можно доказать факт наличия проблемы. Ссоры могут вызвать хозпостройки и деревья на участке. Ключевой проблемой является создание тени, что будет препятствовать росту растительных культур на соседнем участке. В соответствии с законодательством убирать придётся растения. Установлено, что минимальная дистанция между домом и соседним участком должно составлять 3 м, между строениями для содержания скота либо дичи — 4 м. Последняя цифра справедлива и для высоких деревьев.
Создание на даче шума, который мешает отдыхать соседям, не способствует гармоничным отношениям. Законодательно это запрещено в отрезок времени 22:00-07:00. Для выходных дней рамки расширяются до 11:00. Использовать газонокосилки можно в период 07:00-19:00 и только в будние дни. Проникновение питомцев на чужой участок также может стать причиной конфликта. Часть дачников размещают на своих участках отраву, поэтому животные, оставленные без присмотра, могут серьёзно пострадать.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:50