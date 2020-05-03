Дачный вопрос: 5 самых частых причин ссор между соседями





Стоит понимать, что попытка передвинуть ограждение дачного участка для расширения границ собственного земельного надела представляет собой значительное нарушение. Путём проведения межевания с привлечением официальных лиц можно доказать факт наличия проблемы. Ссоры могут вызвать хозпостройки и деревья на участке. Ключевой проблемой является создание тени, что будет препятствовать росту растительных культур на соседнем участке. В соответствии с законодательством убирать придётся растения. Установлено, что минимальная дистанция между домом и соседним участком должно составлять 3 м, между строениями для содержания скота либо дичи — 4 м. Последняя цифра справедлива и для высоких деревьев.Создание на даче шума, который мешает отдыхать соседям, не способствует гармоничным отношениям. Законодательно это запрещено в отрезок времени 22:00-07:00. Для выходных дней рамки расширяются до 11:00. Использовать газонокосилки можно в период 07:00-19:00 и только в будние дни. Проникновение питомцев на чужой участок также может стать причиной конфликта. Часть дачников размещают на своих участках отраву, поэтому животные, оставленные без присмотра, могут серьёзно пострадать.