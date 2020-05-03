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Геннадий Онищенко оценил пределы возможностей медицинских масок

Геннадий Онищенко раскрыл пределы возможностей медицинских масок. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке рассказал, сколько средств защиты нужно среднестатистическому врачу.

По словам Онищенко, сейчас на рынке представлен большой ассортимент защитных масок, например, с фильтрами или тканевые. Все они имеют собственный “предел возможностей”. Например, врачу на смену нужно не менее 10 штук, в частности, для поездок из дома и обратно, а также, чтобы менять маски каждые два часа. Онищенко объяснил, что власти настаивают на использовании дополнительных средств защиты, поскольку в мире наблюдается высокое количество бессимптомных случаев протекания болезни.

Представитель Госдумы также отметил, что в связи с пандемией коронавируса встала проблема утилизации медицинских отходов, в том числе перчаток и халатов, поэтому в некоторых больницах закупаются специальные печи для их быстрой переработки. Уничтожаться бывшие в использовании маски должны сразу.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:17

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