Геннадий Онищенко оценил пределы возможностей медицинских масок





По словам Онищенко, сейчас на рынке представлен большой ассортимент защитных масок, например, с фильтрами или тканевые. Все они имеют собственный “предел возможностей”. Например, врачу на смену нужно не менее 10 штук, в частности, для поездок из дома и обратно, а также, чтобы менять маски каждые два часа. Онищенко объяснил, что власти настаивают на использовании дополнительных средств защиты, поскольку в мире наблюдается высокое количество бессимптомных случаев протекания болезни.Представитель Госдумы также отметил, что в связи с пандемией коронавируса встала проблема утилизации медицинских отходов, в том числе перчаток и халатов, поэтому в некоторых больницах закупаются специальные печи для их быстрой переработки. Уничтожаться бывшие в использовании маски должны сразу.