В Paramount Pictures определились с датой выхода продолжения “Трансформеров”





Как сообщает портал Screen Rant, в настоящее время ожидается, что студия дополнит информацию о будущем проекте. По франшизе готовятся сразу три новых киноленты, а первая из них будет выпущена 24 июня 2022 года. Ожидается, что триквелом к известной саге станет мультфильм, который раскроет появление Мегатрона и развитие вражды между расами Десептиконов и Автоботов. Авторами сценария выступают Габриэль Феррари, а также Эндрю Баррер, которые известны своей работой над историей о Человеке-муравье. Режиссером станет Джош Кули, который снял “Историю игрушек 4”.Помимо прочего, планируется съемка двух игровых фильмов по мотивам “Трансформеров”, а их руководителем станет Джоби Харольд. Компанию ему составит также Джеймс Вандербилт.