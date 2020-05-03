Саша Черно пригрозила Ольге Рапунцель рассказать правду о ее первых родах





Недавно Рапунцель неосторожно раскритиковала героиню реалити-шоу, заявив, что та не обращает внимание на свое положение и продолжает питаться вредными продуктами, курить и не заботится о будущем ребенке. Вот только Саша Черно не стала игнорировать негативные высказывания в свой адрес и заявила, что публично расскажет интересные детали первых родов участницы телестройки. Судя по всему, жене Иосифа Оганесяна есть чем удивить зрителей.Теперь поклонники гадают, что редакторы решили вырезать из съёмочного процесса в родильном зале. Согласно предположениям некоторых интернет-пользователей, Рапунцель могла рожать в другой день и в ролике показаны постановочные кадры. В то же время дочь брюнетки Василиса могла появиться на свет с помощью услуги суррогатного материнства.В комментариях многие юзеры отметили, что у «оргов» имеется компромат на всех участников «Дома-2». Также многие высказались, что Черно тоже есть что скрывать.