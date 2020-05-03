Названы 3 лучших подержанных кабриолета с ценой до 1 млн рублей





Лидером списка стал BMW 3-Series E93, оснащенный двигателем объёмом 2,5 л производительностью 218 «лошадок». Он работает в паре с «автоматом». Альтернативная комплектация представлена с силовым агрегатом на 2 л, генерирующим 156 «лошадей». Второе место занимает Lexus SC 430. Продукт японского премиального бренда имеет достаточно высокие динамические параметры и отличается надежностью в эксплуатации. Под капотом модели расположен двигатель объёмом 4,3 л. Его производительность составляет 286 «лошадок». Передачу вращающего момента обеспечивает автоматическая трансмиссия.Замыкает список 3 лучших подержанных авто в кузове кабриолет и ценником до 1 млн рублей Mercedes-Benz SLK. Эта модель имеет высокий спрос благодаря улучшенной комфортности, хорошей динамике на дорогах и встроенным системам безопасности. Авто укомплектовано двигателем объёмом 1,8 л на 163 «лошадки» и АКПП.