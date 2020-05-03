Составлен ТОП-3 кроссоверов с межколесными блокировками





Лидером рейтинга специалисты назвали Pajero Sport от японской марки Mitsubishi. Третье поколение этой серии оснащено всеми необходимыми комплектующими для езды по экстремальному бездорожью. Транспортное средство не только имеет раму, но и заднюю балку с блокировкой межколесного дифференциала. Автомобиль приводит в движение 2.4-литровый "дизель" с турбонаддувом на 180 л. с. или 3-литровая бензиновая установка на 210 "лошадей", которые дополняются "автоматом".На втором месте оказался Land Cruiser Prado от Toyota в 4 генерации. Здесь также наблюдается рамная архитектура, поддержка полного привода, блокировка задней оси, адаптивный круиз-контроль, а также электронная система режимов движения Multi-Terrain Select. В базовом варианте модель представлена с бензиновым 2.7-литровым мотором на 163 "лошадки". Топовое предложение может похвастаться 4-литровым бензиновым аналогом на 249 л.с.Почетную тройку закрывает Mercedes-Benz G-Class, оборудованный тремя блокировками в стандартной комплектации. Начальная версия машины имеет 3-литровый турбодизель на 245 л.с. Линейка также включает в себя 4-литровый агрегат на 420 л.с., а также «заряженный» двигатель AMG на 570 л.с. и 630 л.с.