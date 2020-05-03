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В интернете появилось видео дрэга Toyota Supra и BMW M4

В интернете появилось видео, на котором показан дрэг Toyota Supra и BMW M4. Благодаря модернизации производитель почти уравнял параметры мощности обеих моделей.
В интернете появилось видео дрэга Toyota Supra и BMW M4

Дебют модели M4 прошел в 2014-м. Она получила 3-литровый турбированный двигатель S55 производительностью в 431 «лошадку». В комплекте с ним работает 7-диапазонная роботизированная трансмиссия. Масса BMW заявлена на отметке 1,64 т, что на 75 кг больше веса модели от японской компании. Цена немецкого авто эквивалентна 6,27 млн рублей.

За стандартную сборку Toyota Supra GR с двигателем B58 мощностью 340 «лошадей» придётся отдать сумму эквивалентную 5,65 млн рублей. Силовой агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». За счет замены системы выхлопа и проведения чип-тюнинга, производительность авто повысилась до 440 «лошадей». Благодаря переделке специалистами Toyota смогла сравняться по своим характеристикам с BMW. На дистанции в четверть мили оба транспорта показали результат в 12,3 секунды. При этом немецкое авто немного обогнало конкурента из Японии.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:55

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