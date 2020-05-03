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Над Латвией заметили загадочный беспилотник, потерявший управление

Управление гражданской авиации Латвии проинформировало местных жителей о необычном происшествии. В небе страны заметили загадочный беспилотник, потерявший управление.
Над Латвией заметили загадочный беспилотник, потерявший управление

Журналисты из латвийского веб-ресурса Delfi сообщают, что неопознанному БПЛА, который находится в воздушном пространстве страны - хватит топлива лишь на 90 часов или 4 суток. Местные власти не сообщают, какой стране принадлежит военный дрон и в каком направлении скрылся. В латвийском правительстве уже предупредили чиновников соседних стран, чтобы они занялись поиском беспилотника в случае, если тот попытается пересечь границу.

Экспертов беспокоят размеры летательного аппарата, который весит около 26 кг и может нести опасность в случае падения. По версии представителей ВВС Латвии, дрон способен нарезать круги со скоростью 70 км/ч на высоте около 200 метров. Последний раз самолет видели над городом Адажи, который расположен в нескольких десятках км от Риги. Общественные деятели призывают латышей звонить на горячую линию, если кто-либо обнаружит аналогичный ЛА.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:50

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