Над Латвией заметили загадочный беспилотник, потерявший управление





Журналисты из латвийского веб-ресурса Delfi сообщают, что неопознанному БПЛА, который находится в воздушном пространстве страны - хватит топлива лишь на 90 часов или 4 суток. Местные власти не сообщают, какой стране принадлежит военный дрон и в каком направлении скрылся. В латвийском правительстве уже предупредили чиновников соседних стран, чтобы они занялись поиском беспилотника в случае, если тот попытается пересечь границу.Экспертов беспокоят размеры летательного аппарата, который весит около 26 кг и может нести опасность в случае падения. По версии представителей ВВС Латвии, дрон способен нарезать круги со скоростью 70 км/ч на высоте около 200 метров. Последний раз самолет видели над городом Адажи, который расположен в нескольких десятках км от Риги. Общественные деятели призывают латышей звонить на горячую линию, если кто-либо обнаружит аналогичный ЛА.