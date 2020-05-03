Елена Ксенофонтова: «Я продолжала жить в одной квартире с супругом, которого панически боялась»





В течение 9 лет артистка состояла в браке с Александром Рыжих и прилагала максимум усилий, чтобы их жизнь выглядела идеальной. Тем не менее отношения пары разрушились и в какой-то момент Елена Ксенофонтова попросила его уйти. Вот только мужчина заявил, что «уничтожит» знаменитость. В октябре 2015 он бросил жену на кровать и вывернул ей руки, а она пыталась вырваться и поцарапала ему лицо. За это актрисе пришлось расплачиваться в суде, поскольку на протяжении года она посещала соответствующие слушания и в результате выслушала приговор об избиении отца своей наследницы.По словам Ксенофонтовой, после того случая в октябре она сняла побои и показала в суде необходимые документы. Однако звезда кино совершила ошибку, когда отказалась писать заявление на супруга после возвращения из травмпункта. Артистка понимала, что ей нужно жить в одном доме с человеком, который ее избивал.Сейчас 47-летняя знаменитость советует всем девушкам и женщинам не позволять мужчинам себя унижать, а также бежать от «тиранов и насильников». Как отметила звезда, правда на «их стороне».