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Астрофизики: Каждый год 40 тысяч тонн мельчайших частиц падают на Землю

Каждый год на Землю падают 40 тысяч тонн мельчайших частиц, которые прибавляют вес планете. Для астрофизиков этот фактор является крайне удивительным, учитывая, что фиксируется всего 10-20 относительно крупных "визитеров" за тот же период.

Оценка вклада крошечных метеоритов в земную массу долгое время оставалась непостижимой задачей, но британские учёные решили воспользоваться математической моделью для создания программы, в которую загрузили данные о падении частиц в одном из регионов Антарктиды. Причина выбора подобной локации довольно проста: заметить элементы внеземного происхождения гораздо легче на снегу. Двухгодичные поиски позволили ученым подсчитать более 120 фрагментов весом менее 50 граммов.

Эта информация в дальнейшем понадобилась для изучения глобальной картины. Оказалось, что география падения метеоритов является крайне неравномерной: частота их фиксации на полюсах почти вдвое меньше, чем на экваторе. Обработка полученных данных позволила модели выдать ежегодный суммарный привес от таких космических "визитеров", который составляет более 40 тысяч тонн. Подобный показатель все же не учитывает прибавку от микроскопических объектов.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:37

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