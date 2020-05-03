АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные конфликты, добрые дела и планы на будущее: ТОП-10 вещей, которые нужно держать в…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Телеведущая Тина Канделаки раскритиковала мясоедов

Тина Канделаки задалась вопросом, почему люди едят мясо. В новом посте на своей странице в Instagram телеведущая призналась, что уже больше 20 лет ограничивает свой рацион.

С тех пор, как Тина Канделаки впервые забеременела, она отказалась от мяса в своем рационе, остановив выбор исключительно на рыбе и яйцах, как источниках белка. Для нее это произошло естественно, и знаменитость не закладывала в это решение никакой идеологической подоплеки. При этом ей интересно, почему большинство людей продолжают выбирать мясо, несмотря на жестокие убийства животных на фермах, а также доказанный вред. Телеведущая напомнила, что избыточный животный белок приводит к активизации агрессивных веществ в организме. Артистка отметила, что Сати Казанова, Лайма Вайкуле, Павел Дуров, Рита Дакота, Валерия, Ёлка и Ольга Шелест убежденные вегетарианцы. При этом Ольга Кабо и Наташа Королева выбирают мясо.

В комментариях многие подписчики согласились, что мясо насыщает на более длительный период времени, а также имеет неповторимый вкус. Однако некоторые согласились с доводами Тины Канделаки о том, что вегетарианцы выступают за спасение животных отказом от подобной продукции, а еще оздоравливают свой организм.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Андрейченко приняла участие в «обнаженном» челлендже с…
Психологи назвали 5 интересных и необычных мужских…
Учительница создала профиль Сергея Есенина в Instagram, показав жизнь поэта в XXI…
Стали известны самые странные челленджи, придуманные людьми на…
«Какой красавчик!»: Гузеева пришла в восторг из-за внешнего вида сына Алики…
Дачный вопрос: 5 самых частых причин ссор между…
Певица Слава пожаловалась, что на самоизоляции набрала лишний…
Названы методы безопасности, которые усложнят жизнь…
Наташа Королева поддержала акцию «Сад памяти» и посадила в саду японскую…
Названы 3 лучших подержанных кабриолета с ценой до 1 млн…
Геннадий Онищенко оценил пределы возможностей медицинских…
В Paramount Pictures определились с датой выхода продолжения…
Составлен ТОП-3 кроссоверов с межколесными…
Саша Черно пригрозила Ольге Рапунцель рассказать правду о ее первых…
В интернете появилось видео дрэга Toyota Supra и BMW…
Над Латвией заметили загадочный беспилотник, потерявший…
Елена Ксенофонтова: «Я продолжала жить в одной квартире с супругом, которого панически…
Астрофизики: Каждый год 40 тысяч тонн мельчайших частиц падают на…
Доктор Комаровский дал оценку способности противогаза защитить человека от…
Телеведущая Тина Канделаки раскритиковала…
Дмитрий Песков: "Самоизоляцию пока придется терпеть всем, включая…
«Становилась все грустнее»: Дочери Кабо Татьяне Василишиной не понравилась жизнь в…
Фирма Huami собирается выпустить сверхпрочные смарт-часы Amazfit…
Дочь Кети Топурии Оливия Гейхман стала звездой…
Между Грузией и Украиной разгорелся скандал из-за экстрадиции…
Появилась информация о двигателях нового Nissan…
«У нас будет девочка»: Звезда «Дом-2» Элла Суханова рассекретила пол…
Западные ученые опровергли популярные мифы о теории…
Просмотреть все новости