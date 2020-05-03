Телеведущая Тина Канделаки раскритиковала мясоедов

С тех пор, как Тина Канделаки впервые забеременела, она отказалась от мяса в своем рационе, остановив выбор исключительно на рыбе и яйцах, как источниках белка. Для нее это произошло естественно, и знаменитость не закладывала в это решение никакой идеологической подоплеки. При этом ей интересно, почему большинство людей продолжают выбирать мясо, несмотря на жестокие убийства животных на фермах, а также доказанный вред. Телеведущая напомнила, что избыточный животный белок приводит к активизации агрессивных веществ в организме. Артистка отметила, что Сати Казанова, Лайма Вайкуле, Павел Дуров, Рита Дакота, Валерия, Ёлка и Ольга Шелест убежденные вегетарианцы. При этом Ольга Кабо и Наташа Королева выбирают мясо.В комментариях многие подписчики согласились, что мясо насыщает на более длительный период времени, а также имеет неповторимый вкус. Однако некоторые согласились с доводами Тины Канделаки о том, что вегетарианцы выступают за спасение животных отказом от подобной продукции, а еще оздоравливают свой организм.