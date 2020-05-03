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Доктор Комаровский дал оценку способности противогаза защитить человека от коронавируса

Доктор Евгений Комаровский в своём ответе для зрителей дал оценку способности противогаза обеспечить защиту человека от коронавируса. Врач сообщил, что применение этого СИЗ может помочь, но прибор весьма неудобен в использовании.

Телеведущий добавил, что в интернете можно найти советы надеть противогаз, однако давать их могут лишь те, кто никогда не носил это средство защиты. Евгений Комаровский выразил уверенность, что одного похода в магазин будет достаточно для отказа от использования столь необычного метода.

Врач считает противогаз весьма надёжным, поскольку он обеспечивает защиту не только дыхательных путей, но и кожных покровов лица. Неудобство остаётся ключевым минусом его использования. Учитывая данные факторы, рекомендуется использовать защитные маски и следовать установленным стандартам безопасности. К последним относится соблюдение дистанции между людьми во время пребывания в общественных местах, регулярное мытьё рук с мылом, отказ от прикосновения к носу и глазам. При повышении температуры на фоне проблем с дыханием и кашля Комаровский рекомендовал обращаться к медикам.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:30

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