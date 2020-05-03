Доктор Комаровский дал оценку способности противогаза защитить человека от коронавируса





Телеведущий добавил, что в интернете можно найти советы надеть противогаз, однако давать их могут лишь те, кто никогда не носил это средство защиты. Евгений Комаровский выразил уверенность, что одного похода в магазин будет достаточно для отказа от использования столь необычного метода.Врач считает противогаз весьма надёжным, поскольку он обеспечивает защиту не только дыхательных путей, но и кожных покровов лица. Неудобство остаётся ключевым минусом его использования. Учитывая данные факторы, рекомендуется использовать защитные маски и следовать установленным стандартам безопасности. К последним относится соблюдение дистанции между людьми во время пребывания в общественных местах, регулярное мытьё рук с мылом, отказ от прикосновения к носу и глазам. При повышении температуры на фоне проблем с дыханием и кашля Комаровский рекомендовал обращаться к медикам.