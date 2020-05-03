«Становилась все грустнее»: Дочери Кабо Татьяне Василишиной не понравилась жизнь в Лондоне





Наследница артистки с пяти лет мечтала заниматься балетом, из-за чего мать устроила ее в Школу классического танца имени Геннадия и Ларисы Ледях. Татьяна Василишина хотела поступить в Академию хореографии при Большом театре, однако в 11 лет заявила, что ей надоели диеты и ограничения. Тогда Ольга Кабо предложила дочери стать студенткой школы искусств в Лондоне, где можно изучать танец параллельно с актерским мастерством. По словам знаменитости, в течение 6 лет девочка жила в студенческом общежитии, где делила комнату с 10 людьми. Также там был один санузел на 20 студентов. Звездная мать раз в месяц навещала дочь и замечала, что та все больше грустит. По этой причине семья решил вернуться в РФ.В октябре 2019 года Василишина проявила себя в качестве хореографа и автора либретто балета под названием «Лолита. Вплоть до смерти и после…». Родительница очень гордится дочерью за проделанную работу. В своей постановке наследница Кабо также исполняет одну из партий.