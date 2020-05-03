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Дмитрий Песков: "Самоизоляцию пока придется терпеть всем, включая Путина"

Владимиру Путину, как и всем россиянам придется переждать режим самоизоляции, связанный с пандемией COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Дмитрий Песков недавно затронул тему продолжительности карантинных мер в РФ в беседе с журналистами телеканала «Россия-1». По словам политика, режим самоизоляции нельзя отменить «за одну ночь или за одну секунду росчерком пера». Пресс-секретаря также спросили, как долго президент Владимир Путин будет отдавать распоряжения в удаленной форме. Песков отметил, что опасность заразиться коронавирусом распространяется на всех, независимо от должности, поэтому здоровье российского лидера охраняют на максимально высоком уровне.

«Нам всем придется ещё какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», - добавил политик. На данный момент Путин находится в изоляции в Ново-Огарево. Днями ранее он поручил правительству и Роспотребнадзору совместно с Госсоветом разработать до 5 мая план поэтапного снятия ограничений для регионов. Предположительная дата ослабления карантина намечена на 12 мая.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:17

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