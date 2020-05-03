Дмитрий Песков: "Самоизоляцию пока придется терпеть всем, включая Путина"





Дмитрий Песков недавно затронул тему продолжительности карантинных мер в РФ в беседе с журналистами телеканала «Россия-1». По словам политика, режим самоизоляции нельзя отменить «за одну ночь или за одну секунду росчерком пера». Пресс-секретаря также спросили, как долго президент Владимир Путин будет отдавать распоряжения в удаленной форме. Песков отметил, что опасность заразиться коронавирусом распространяется на всех, независимо от должности, поэтому здоровье российского лидера охраняют на максимально высоком уровне., - добавил политик. На данный момент Путин находится в изоляции в Ново-Огарево. Днями ранее он поручил правительству и Роспотребнадзору совместно с Госсоветом разработать до 5 мая план поэтапного снятия ограничений для регионов. Предположительная дата ослабления карантина намечена на 12 мая.