Дочь Кети Топурии Оливия Гейхман стала звездой Instagram

Находясь на самоизоляции дома Кети Топурия постит массу новых фотографий в своем микроблоге, а в одной из последних публикаций певица показала собственную дочь Оливию Гейхман. Кадры сразу получили большой отклик от поклонников, которые осыпали дочь звезды комплиментами. Артистка также помогает наследнице развивать собственный аккаунт. В частности, она записывает домашние видео с участием дочери, которая разучивает для этого стихи. Многие ролики сделаны на территории подмосковного коттеджа Кети Топурии, в котором она проводит карантин.Подписчики в большинстве своем восхищаются красотой звезды, а также талантами ее дочери, рассмотрев в ребенке артистические данные.