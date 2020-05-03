Дочь Кети Топурии Оливия Гейхман стала звездой Instagram
Дочь Кети Топурии стала звездой Instagram после недавней публикации звездной матери. Во время самоизоляции четырехлетняя Оливия Гейхман стала развивать собственный блог.
Находясь на самоизоляции дома Кети Топурия постит массу новых фотографий в своем микроблоге, а в одной из последних публикаций певица показала собственную дочь Оливию Гейхман. Кадры сразу получили большой отклик от поклонников, которые осыпали дочь звезды комплиментами. Артистка также помогает наследнице развивать собственный аккаунт. В частности, она записывает домашние видео с участием дочери, которая разучивает для этого стихи. Многие ролики сделаны на территории подмосковного коттеджа Кети Топурии, в котором она проводит карантин.
Подписчики в большинстве своем восхищаются красотой звезды, а также талантами ее дочери, рассмотрев в ребенке артистические данные.
Находясь на самоизоляции дома Кети Топурия постит массу новых фотографий в своем микроблоге, а в одной из последних публикаций певица показала собственную дочь Оливию Гейхман. Кадры сразу получили большой отклик от поклонников, которые осыпали дочь звезды комплиментами. Артистка также помогает наследнице развивать собственный аккаунт. В частности, она записывает домашние видео с участием дочери, которая разучивает для этого стихи. Многие ролики сделаны на территории подмосковного коттеджа Кети Топурии, в котором она проводит карантин.
Подписчики в большинстве своем восхищаются красотой звезды, а также талантами ее дочери, рассмотрев в ребенке артистические данные.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:00