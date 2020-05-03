Фирма Huami собирается выпустить сверхпрочные смарт-часы Amazfit Ares
Веб-портал Xiaomi-Passion поделился тизерными изображениями будущих смарт-часов от Huami. Китайская фирма собирается выпустить Amazfit Ares со сверхпрочным корпусом.
Несколько постеров Amazfit Ares позволили пользователям Сети оценить дизайн новинки, которая является усиленной версией популярных смарт-часов T-Rex. Предстоящее устройство соответствует стандарту прочности MIL-STD-810G, гарантирующему функциональность даже после сильных ударов и воздействия экстремальных температур от −40° до +70°С. Производитель также добавил защитное покрытие Gorilla Glass для квадратного 1,28-дюймового экрана.
По словам французских инсайдеров, аксессуар получит водонепроницаемость до 5 атмосфер, сенсор для отслеживания сердцебиения BioTracker PPG, а также системы GPS и ГЛОНАСС. Комплектация также включает в себя мониторинг подготовки для 70 видов спортивных занятий, включая прыжки с парашютом, бег в горах и многое другое. Корпус сверхпрочных умных часов из долговечного пластика вместе с батареей емкостью 200 мАч придется по нраву каждому экстремальному спортсмену.
Несколько постеров Amazfit Ares позволили пользователям Сети оценить дизайн новинки, которая является усиленной версией популярных смарт-часов T-Rex. Предстоящее устройство соответствует стандарту прочности MIL-STD-810G, гарантирующему функциональность даже после сильных ударов и воздействия экстремальных температур от −40° до +70°С. Производитель также добавил защитное покрытие Gorilla Glass для квадратного 1,28-дюймового экрана.
По словам французских инсайдеров, аксессуар получит водонепроницаемость до 5 атмосфер, сенсор для отслеживания сердцебиения BioTracker PPG, а также системы GPS и ГЛОНАСС. Комплектация также включает в себя мониторинг подготовки для 70 видов спортивных занятий, включая прыжки с парашютом, бег в горах и многое другое. Корпус сверхпрочных умных часов из долговечного пластика вместе с батареей емкостью 200 мАч придется по нраву каждому экстремальному спортсмену.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:05