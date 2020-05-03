«У нас будет девочка»: Звезда «Дом-2» Элла Суханова рассекретила пол ребенка

Лишь недавно стало известно, что звезда телестройки находится в интересном положении, а на днях рассказала поклонникам, что у нее будет дочь. Длительное время Элла Суханова и ее избранник не знали, родителями кого станут, но на повторном УЗИ они смогли рассмотреть ребенка. Затем брюнетка поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью. Сейчас она находится на 31 неделе беременности. По прогнозам медиков, звездной семье стоит ожидать пополнения в конце июня, но экс-участница реалити-шоу уже готовится к встрече с малышкой.Суханова закупает различные вещи для будущей наследницы и выбирает необходимую мебель. С именем для ребенка супруги пока что не определились, однако выбрали ряд вариантов. В комментариях фолловеры написали, что теперь все будут гадать, как же девушка назовет свою дочь.