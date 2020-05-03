Между Грузией и Украиной разгорелся скандал из-за экстрадиции Саакашвили





Продолжительное время Грузия ожидала решения с украинской стороны по делу Саакашвили, который заочно был осужден на 3,5 года лишения свободы. Теа Цулукиани отметила, что страна с уважением относилась к заявлениям о том, что бывшего президента не могут найти или его не удается отправить обратно, но решение Киева назначить его на важную должность она назвала оскорблением. В таком случае отношения между странами испортятся, поскольку Грузия готова показать принципиальную позицию.Как известно, Михаил Саакашвили ожидал назначения на должность вице-премьера по реформам, но теперь руководство готовится сделать ему другое предложение. В Грузии не отрицают, что в таком случае возможен отзыв посла.