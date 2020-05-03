Появилась информация о двигателях нового Nissan X-Trail
В интернете распространили сведения о силовых агрегатах для Nissan X-Trail нового поколения. Японская компания готова сохранить для своей модели атмосферный мотор объёмом 2,5 л, однако повысит его производительность на 10 «лошадей» до 182 л.с.
Дополнительным преимуществом станет увеличение экономичности. Соответствующая модернизация не даст кроссоверу ослабить свои динамические характеристики из-за повышения размеров и массы корпуса. Согласно сведениям инсайдеров, которые ссылаются на информацию из внутренней документации марки Nissan, изменение комплектующих и улучшение эффективности работы контролирующих электронных систем снизит показатель траты топлива.
Ожидается, что в автомобильном паспорте будет указан расход 7,8 л на каждые 100 км пути против прежних 8,1 л. В отношении гибридного двигателя Outlander PHEV данных пока нет. По одной из версий, его будут предлагать в составе комплектаций модели X-Trail на рынке Европы. Туда модель поставляется с другим названием – Rogue. В США кроссовер не получит альтернативного мотора.
Дебютный показ Nissan X-Trail нового поколения первоначально планировалась провести в апреле, но из-за коронавирусной инфекции презентацию отложили до августа. В РФ модель могут поставить в конце 2021 года.
Дополнительным преимуществом станет увеличение экономичности. Соответствующая модернизация не даст кроссоверу ослабить свои динамические характеристики из-за повышения размеров и массы корпуса. Согласно сведениям инсайдеров, которые ссылаются на информацию из внутренней документации марки Nissan, изменение комплектующих и улучшение эффективности работы контролирующих электронных систем снизит показатель траты топлива.
Ожидается, что в автомобильном паспорте будет указан расход 7,8 л на каждые 100 км пути против прежних 8,1 л. В отношении гибридного двигателя Outlander PHEV данных пока нет. По одной из версий, его будут предлагать в составе комплектаций модели X-Trail на рынке Европы. Туда модель поставляется с другим названием – Rogue. В США кроссовер не получит альтернативного мотора.
Дебютный показ Nissan X-Trail нового поколения первоначально планировалась провести в апреле, но из-за коронавирусной инфекции презентацию отложили до августа. В РФ модель могут поставить в конце 2021 года.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:50