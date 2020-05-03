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Появилась информация о двигателях нового Nissan X-Trail

В интернете распространили сведения о силовых агрегатах для Nissan X-Trail нового поколения. Японская компания готова сохранить для своей модели атмосферный мотор объёмом 2,5 л, однако повысит его производительность на 10 «лошадей» до 182 л.с.
Появилась информация о двигателях нового Nissan X-Trail

Дополнительным преимуществом станет увеличение экономичности. Соответствующая модернизация не даст кроссоверу ослабить свои динамические характеристики из-за повышения размеров и массы корпуса. Согласно сведениям инсайдеров, которые ссылаются на информацию из внутренней документации марки Nissan, изменение комплектующих и улучшение эффективности работы контролирующих электронных систем снизит показатель траты топлива.

Ожидается, что в автомобильном паспорте будет указан расход 7,8 л на каждые 100 км пути против прежних 8,1 л. В отношении гибридного двигателя Outlander PHEV данных пока нет. По одной из версий, его будут предлагать в составе комплектаций модели X-Trail на рынке Европы. Туда модель поставляется с другим названием – Rogue. В США кроссовер не получит альтернативного мотора.

Дебютный показ Nissan X-Trail нового поколения первоначально планировалась провести в апреле, но из-за коронавирусной инфекции презентацию отложили до августа. В РФ модель могут поставить в конце 2021 года.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:50

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