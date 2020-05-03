Появилась информация о двигателях нового Nissan X-Trail





Дополнительным преимуществом станет увеличение экономичности. Соответствующая модернизация не даст кроссоверу ослабить свои динамические характеристики из-за повышения размеров и массы корпуса. Согласно сведениям инсайдеров, которые ссылаются на информацию из внутренней документации марки Nissan, изменение комплектующих и улучшение эффективности работы контролирующих электронных систем снизит показатель траты топлива.Ожидается, что в автомобильном паспорте будет указан расход 7,8 л на каждые 100 км пути против прежних 8,1 л. В отношении гибридного двигателя Outlander PHEV данных пока нет. По одной из версий, его будут предлагать в составе комплектаций модели X-Trail на рынке Европы. Туда модель поставляется с другим названием – Rogue. В США кроссовер не получит альтернативного мотора.Дебютный показ Nissan X-Trail нового поколения первоначально планировалась провести в апреле, но из-за коронавирусной инфекции презентацию отложили до августа. В РФ модель могут поставить в конце 2021 года.