«Бежать оказалось некуда»: Дарья Мороз пожаловалась на одиночество

Из-за пандемии COVID-19 большинство людей остались один на один со своими страхами и переживаниями. Российские знаменитости вопреки популярности и поддержке фанатов также тяжело справляются с карантином. В связи с этим Дарья Мороз решила рассказать подписчикам о своих чувствах в этот период. По словам звезды шоу-бизнеса, социальное дистанцирование заставило человечество пережить одиночество. Речь идет о необходимости побыть наедине с собой и отрезанности от внешнего мира. Раньше людям удавалось сбегать от собственного я, однако из-за вспышки коронавируса бежать больше некуда.После развода с Константином Богомоловым артистка сменила образ и стала чаще размещать в блоге глубокие посты с размышлениями. Юзеры заметили, что кумир часто делится грустными фотографиями. Под новой заметкой Мороз отметились многие интернет-пользователи. Они поддержали актрису и пожелали ей обрести новое счастье.