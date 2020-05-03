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Американские кардиологи выяснили, что даже двухминутная зарядка полезна для организма

Даже двухминутная физическая нагрузка несет пользу для организма, утверждают ученые из Медицинского колледжа Флоридского университета. По словам американских кардиологов, утренняя зарядка укрепляет тело как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Профессор Айлин Хандеберг заявила на конференции Американской ассоциации кардиологов в Чикаго, что многие люди недооценивают эффективность непродолжительной гимнастики. По словам медика, зарядка помогает избавиться от тревожности, нормализовать АД, сделать сон более крепким и превратить сахар в энергию. Ежедневные занятия продолжительностью в 2 минуты способствуют улучшению работы ЦНС и снижению риска развития рака в восемь раз.

Нельзя также недооценивать профилактическую пользу нагрузок, которые предоставляют защиту от гипертонии, остеоартрита, сахарного диабета второго типа и депрессии. Она не станет лишней для людей, страдающих от деменции, рассеянного склероза и болезни Паркинсона. Для взрослых норма занятий спортом составляет около 150-300 минут в неделю. Пожилому населению рекомендуется отдавать предпочтение аэробным тренировкам и упражнениям для улучшения равновесия. Что касается детей, то им необходимо двигаться хотя-бы по три часа в день.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:24

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