Американские кардиологи выяснили, что даже двухминутная зарядка полезна для организма





Профессор Айлин Хандеберг заявила на конференции Американской ассоциации кардиологов в Чикаго, что многие люди недооценивают эффективность непродолжительной гимнастики. По словам медика, зарядка помогает избавиться от тревожности, нормализовать АД, сделать сон более крепким и превратить сахар в энергию. Ежедневные занятия продолжительностью в 2 минуты способствуют улучшению работы ЦНС и снижению риска развития рака в восемь раз.Нельзя также недооценивать профилактическую пользу нагрузок, которые предоставляют защиту от гипертонии, остеоартрита, сахарного диабета второго типа и депрессии. Она не станет лишней для людей, страдающих от деменции, рассеянного склероза и болезни Паркинсона. Для взрослых норма занятий спортом составляет около 150-300 минут в неделю. Пожилому населению рекомендуется отдавать предпочтение аэробным тренировкам и упражнениям для улучшения равновесия. Что касается детей, то им необходимо двигаться хотя-бы по три часа в день.