Режиссер Ким Дружинин: “Шугалей” привлечет больше внимания к событиям в Ливии, чем новости"
Режиссер Ким Дружинин уверен, что “Шугалей” привлечет больше внимания к происходящему в Ливии, чем новостные сводки. Создатель фильма напомнил, что художественное кино всегда имело мощное воздействие на зрителя.
Ким Дружинин посоветовал воспринимать фильм “Шугалей” не только информационно, но и эмоционально, чтобы проникнуться ситуацией, в которую попали российские социологи в ливийской “Митиге”. Если это произойдет, то больше соотечественников погрузятся в эту тему, а значит заинтересуются ею. Это может создать резонанс гораздо больший, чем новостные сводки. Дружинин выразил надежду на то, что благодаря экранизации история специалистов станет известна более широкому кругу.
В фильме “Шугалей” раскрывается реальная история социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана, удерживающихся в неофициальной тюрьме “Митига”, которой управляет террорист Абд аль-Рауф Карра. В заточение россиян поместили без обвинений и возможности связаться с близкими или обратиться за помощью к адвокату.
Ким Дружинин посоветовал воспринимать фильм “Шугалей” не только информационно, но и эмоционально, чтобы проникнуться ситуацией, в которую попали российские социологи в ливийской “Митиге”. Если это произойдет, то больше соотечественников погрузятся в эту тему, а значит заинтересуются ею. Это может создать резонанс гораздо больший, чем новостные сводки. Дружинин выразил надежду на то, что благодаря экранизации история специалистов станет известна более широкому кругу.
В фильме “Шугалей” раскрывается реальная история социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана, удерживающихся в неофициальной тюрьме “Митига”, которой управляет террорист Абд аль-Рауф Карра. В заточение россиян поместили без обвинений и возможности связаться с близкими или обратиться за помощью к адвокату.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:17