Режиссер Ким Дружинин: “Шугалей” привлечет больше внимания к событиям в Ливии, чем новости"





Ким Дружинин посоветовал воспринимать фильм “Шугалей” не только информационно, но и эмоционально, чтобы проникнуться ситуацией, в которую попали российские социологи в ливийской “Митиге”. Если это произойдет, то больше соотечественников погрузятся в эту тему, а значит заинтересуются ею. Это может создать резонанс гораздо больший, чем новостные сводки. Дружинин выразил надежду на то, что благодаря экранизации история специалистов станет известна более широкому кругу.В фильме “Шугалей” раскрывается реальная история социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана, удерживающихся в неофициальной тюрьме “Митига”, которой управляет террорист Абд аль-Рауф Карра. В заточение россиян поместили без обвинений и возможности связаться с близкими или обратиться за помощью к адвокату.