В Минздраве заявили, что карантин в России "должен быть жестче" из-за пандемии COVID-19
Главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов считает, что нынешних эпидемиологических мер в России недостаточно. Эксперт заявил, что карантин "должен быть жестче" из-за пандемии COVID-19.
По словам начальника НМИЦ кардиологии Минздрава Сергея Бойцова, уровень ответственности за нарушение социальной дистанции должен быть выше нынешнего. Медик полагает, что рост числа инфицированных в РФ связан с увеличением запасов ПЦР-тестов. Ситуация также ухудшается развитием эпидемического процесса в регионах. Все же, основной причиной длительной борьбы с COVID-19 врач называет низкую дисциплину у граждан.
"С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче", - заявил Бойцов. В пресс-службе Минздрава добавили, что соотечественникам следует быть особенно осторожными во время майских праздников. Именно в этот период эпидемиологи ожидают пика распространения коронавирусной инфекции. Согласно данным веб-портала "Стопкоронавирус.рф", на территории России насчитывается более 134,6 тысяч зараженных SARS-CoV-2 и 1280 летальных случаев.
По словам начальника НМИЦ кардиологии Минздрава Сергея Бойцова, уровень ответственности за нарушение социальной дистанции должен быть выше нынешнего. Медик полагает, что рост числа инфицированных в РФ связан с увеличением запасов ПЦР-тестов. Ситуация также ухудшается развитием эпидемического процесса в регионах. Все же, основной причиной длительной борьбы с COVID-19 врач называет низкую дисциплину у граждан.
"С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче", - заявил Бойцов. В пресс-службе Минздрава добавили, что соотечественникам следует быть особенно осторожными во время майских праздников. Именно в этот период эпидемиологи ожидают пика распространения коронавирусной инфекции. Согласно данным веб-портала "Стопкоронавирус.рф", на территории России насчитывается более 134,6 тысяч зараженных SARS-CoV-2 и 1280 летальных случаев.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:00