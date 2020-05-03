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Сергею Жигунову грозит банкротство из-за долгов

В течение нескольких лет финансовое положение Сергея Жигунова оставляет желать лучшего, из-за чего появилась угроза банкротства. Актер имеет много долгов, расплатиться с которыми до сих пор не может.
Сергею Жигунову грозит банкротство из-за долгов

В 2014 году режиссёр взял в Нокссбанке кредит на съёмку фильмов, однако не смог его погасить. В 2019 году судебные приставы арестовали однокомнатные апартаменты Сергея Жигунова в Москве. В итоге квартира ушла с публичных торгов, однако знаменитость расстроился из-за цены, по которой ее продали. По словам продюсера, стоимость жилплощади оценили на четверть ниже реальной суммы. Так как этих денег не хватило звезде «Моей прекрасной няни» на погашение долгов, он решил оспорить сделку. В результате артисту отказали, и он подал апелляцию. На данный момент дело еще не рассмотрели.

Согласно предоставленным данным, Жигунов задолжал банку примерно 12,5 млн рублей, а также 2,7 млн приставам. Возможно, актер объявит себя банкротом. Кроме этого, его новую партнершу Викторию Ворожбит, внешне похожую на Анастасию Заворотнюк, разыскивают приставы, о чем сообщили СМИ.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:05

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