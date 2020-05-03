Врач Елена Самышина назвала самый эффективный способ диагностики коронавируса

«Мы полностью убеждены, что ключевым критерием проверки является использование КТ-диагностики. Она определяет наличие характерного признака в виде "эффекта матового стекла"», — сообщила Самышина во время общения с журналистами.





В соответствии с её словами, ранее считалось, что диагностирование ограничивается исключительно специальными тестами, но в скором времени удалось обнаружить наличие клинических симптомов вирусной пневмонии у зараженных COVID-19 пациентов.Медик отметила способность названной процедуры определить одну из 4 стадий пневмонии. Для первых предусмотрено домашнее лечение пациента, а для третьей либо четвертой — госпитализация. Врач добавила, что коронавирусная инфекция опасна именно из-за низкой степени понимания. Медикам ежедневно удаётся узнать о возбудителе болезни и процессе выздоровления нечто новое. Это улучшает способы диагностирования и лечения.