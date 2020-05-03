Марат Башаров впервые за 30 лет встретился с биологическим отцом





В новом выпуске программы, который вышел в эфир 2 мая, артист поделился, что первые сомнения по поводу своих родственных связей с мужчиной, которого он считал своим отцом, возникли в 6 или 7 классе, когда он случайно нашел собственные документы. В них значилось, что его зовут Марат Алимжанович Башаров, когда он носил фамилию Юнисов. Лишь через неделю ребенок спросил у своей матери об этом, а факт, что у него на самом деле есть отчим, принял спокойно.После произошедшего знаменитость лишь больше стал уважать избранника своей матери. Всю жизнь артист не пытался выйти на связь с биологическим родителем, а первое осознанное знакомство состоялось во время учебы в университете. Они оба были взволнованы, и не знали, что говорить. Участие родственника в программе “Секрет на миллион” стало неожиданным для Марата Башарова.Проведенная ДНК-экспертиза показала, что вероятность родства артиста и гостя студии — 99,9%.