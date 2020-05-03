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Марат Башаров впервые за 30 лет встретился с биологическим отцом

Впервые за последние 30 лет Марат Башаров лично встретился с его биологическим отцом. В студии передачи “Секрет на миллион” актер признался, что избранник матери на самом деле являлся его отчимом.

В новом выпуске программы, который вышел в эфир 2 мая, артист поделился, что первые сомнения по поводу своих родственных связей с мужчиной, которого он считал своим отцом, возникли в 6 или 7 классе, когда он случайно нашел собственные документы. В них значилось, что его зовут Марат Алимжанович Башаров, когда он носил фамилию Юнисов. Лишь через неделю ребенок спросил у своей матери об этом, а факт, что у него на самом деле есть отчим, принял спокойно.

После произошедшего знаменитость лишь больше стал уважать избранника своей матери. Всю жизнь артист не пытался выйти на связь с биологическим родителем, а первое осознанное знакомство состоялось во время учебы в университете. Они оба были взволнованы, и не знали, что говорить. Участие родственника в программе “Секрет на миллион” стало неожиданным для Марата Башарова.

Проведенная ДНК-экспертиза показала, что вероятность родства артиста и гостя студии — 99,9%.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:55

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