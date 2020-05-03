Лукашенко сообщил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии

«Беларусь — живой памятник Второй мировой войны. Считаю, что в такой день тут могли бы находиться представители всех стран», — цитирует слова Лукашенко издание БЕЛТА.





Лукашенко подчеркнул, что парад Победы является «глубоко идеологической вещью». Он призвал соотечественников помнить о смерти военных того периода в сражениях. Политик добавил, что при этом «они это не чувствовали и не думали о рисках» пока боролись за свободу свой страны. Лукашенко считает важным обратить внимание на слова других людей, которые после отмены парада могут посчитать правительство Белоруссии напуганным.Политик отметил отсутствие необходимости «тащить» людей на торжественное шествие, но уверен в наличии желания посетить мероприятие у многих тысяч людей. Лукашенко напомнил о значимости защищать пожилых людей, для которых коронавирусная инфекция наиболее опасна.