Депутат Ирина Гусева раскритиковала Уткина, назвавшего Волгоград «городом гопников»





Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Ирина Гусева заявила, что россияне, которые оскорбляют город-герой Волгоград являются «далекими от патриотизма людьми». Резкое высказывание было направлено в сторону Василия Уткина, который не захотел оценивать игру ФК «Ротор», назвав его членов - футболистами из «города гопников». Общественный деятель считает, что таким образом блогер хотел привлечь к себе внимание.Кроме прочего, Ирина Гусева отметила, что её дед сражался за Сталинград. Поэтому политик решила напомнить соотечественникам, что именно её родному населенному пункту россияне обязаны «победой над нацистами»., - добавила депутат. Она также пожелала индивидам, которые позволяют себе оскорблять подвиг советских граждан, чтобы «господь дал им разума».