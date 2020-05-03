Депутат Ирина Гусева раскритиковала Уткина, назвавшего Волгоград «городом гопников»
Днями ранее Василий Уткин позволил себе оскорбительные высказывания в сторону Волгограда. Депутат Госдумы Ирина Гусева раскритиковала комментатора, который назвал этот населенный пункт «городом гопников».
Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Ирина Гусева заявила, что россияне, которые оскорбляют город-герой Волгоград являются «далекими от патриотизма людьми». Резкое высказывание было направлено в сторону Василия Уткина, который не захотел оценивать игру ФК «Ротор», назвав его членов - футболистами из «города гопников». Общественный деятель считает, что таким образом блогер хотел привлечь к себе внимание.
Кроме прочего, Ирина Гусева отметила, что её дед сражался за Сталинград. Поэтому политик решила напомнить соотечественникам, что именно её родному населенному пункту россияне обязаны «победой над нацистами». «Благодаря нашему городу, во всей Второй мировой войне был коренной перелом», - добавила депутат. Она также пожелала индивидам, которые позволяют себе оскорблять подвиг советских граждан, чтобы «господь дал им разума».
Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Ирина Гусева заявила, что россияне, которые оскорбляют город-герой Волгоград являются «далекими от патриотизма людьми». Резкое высказывание было направлено в сторону Василия Уткина, который не захотел оценивать игру ФК «Ротор», назвав его членов - футболистами из «города гопников». Общественный деятель считает, что таким образом блогер хотел привлечь к себе внимание.
Кроме прочего, Ирина Гусева отметила, что её дед сражался за Сталинград. Поэтому политик решила напомнить соотечественникам, что именно её родному населенному пункту россияне обязаны «победой над нацистами». «Благодаря нашему городу, во всей Второй мировой войне был коренной перелом», - добавила депутат. Она также пожелала индивидам, которые позволяют себе оскорблять подвиг советских граждан, чтобы «господь дал им разума».
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:50