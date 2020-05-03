Звезда фильма «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко отмечает 64-летие





Сейчас представительница отечественного кинематографа живет в Мексике, изучая страну во время частых путешествий. Также она занимается йогой и пропагандой вегетарианства. Андрейченко часто рассказывает поклонниками подробности из жизни, публикуя разные посты в Instagram. Аудитория ценит своего кумира за сюжеты со стройной фигурой и положительный настрой. Первой работой артистки стала роль в картине «От зари до зари», однако успех она обрела после выхода фильма «Сибириада». Киноэпопею отметили на Каннском фестивале. Тем не менее настоящую любовь зрителей знаменитость получила за участие в ленте «Мэри Поппинс, до свидания!».В 1991 году Наталья Андрейченко уехала к супругу в США, где пыталась продолжить свою карьеру. Вот только достигнуть желаемого успеха актриса не смогла. Ее последней работой стал проект под названием «На крыше мира», вышедший в 2009 году. Поклонники до сих пор верят в то, что еще увидят кумира на телеэкранах.