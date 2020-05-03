"Советский рестайлинг": В Сети показали, как могли бы выглядеть обновленные авто из СССР
Советские дизайнеры в свое время разработали уникальные проекты по рестайлингу отечественных авто. В Сети показали, как могли бы выглядеть обновленные машины из СССР.
Эксперты говорят, что дизайн ВАЗ-2103 мог бы существенно отличаться от знакомого всем угловатого внешнего вида. В середине 1970-х АвтоВАЗ заказал у инженеров из Porsche рестайлинг этой модели. На выходе получился стильный продукт с объемными бамперами из пластика, модернизированной решеткой, передней панелью и рулевым колесом, позаимствованным от Porsche 924. Все же производителя не удовлетворил прототип, который впоследствии заменили на ВАЗ-2106.
Что касается ГАЗ-24, то его хотели в 1960-х оснастить более мощными двигателями V6 от FIAT, добавить прямоугольные фары, салон FIAT-130 и новый капот. Этот проект, как и многие другие - не вышел за пределы конструкторского бюро. Аналогичная участь постигла «Москвич-412», обновлением которого занимались специалисты из Porsche. Образец имел молдинги на боковинах и порогах, усовершенствованный салон и более спортивный форм-фактор. В итоге в серийное производство запустили собственный «Москвич-2140».
Эксперты говорят, что дизайн ВАЗ-2103 мог бы существенно отличаться от знакомого всем угловатого внешнего вида. В середине 1970-х АвтоВАЗ заказал у инженеров из Porsche рестайлинг этой модели. На выходе получился стильный продукт с объемными бамперами из пластика, модернизированной решеткой, передней панелью и рулевым колесом, позаимствованным от Porsche 924. Все же производителя не удовлетворил прототип, который впоследствии заменили на ВАЗ-2106.
Что касается ГАЗ-24, то его хотели в 1960-х оснастить более мощными двигателями V6 от FIAT, добавить прямоугольные фары, салон FIAT-130 и новый капот. Этот проект, как и многие другие - не вышел за пределы конструкторского бюро. Аналогичная участь постигла «Москвич-412», обновлением которого занимались специалисты из Porsche. Образец имел молдинги на боковинах и порогах, усовершенствованный салон и более спортивный форм-фактор. В итоге в серийное производство запустили собственный «Москвич-2140».
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:30