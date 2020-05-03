В США проходят клинические испытания молитвы в качестве терапии против коронавируса





До сих пор эффективного лекарства от коронавируса не существует, но ведущие лаборатории мира ведут работу над его поиском. В частности, сотрудники EHRA проверяют действенность молитвы. В течение четырех месяцев ученые будут вести наблюдение над тысячей добровольцев, которые в рамках эксперимента станут регулярно молиться. На данный момент они являются пациентами реанимационных отделений американских больниц, а в контрольную группу вошли 500 человек.Пациенты будут возносить молитвы согласно правилам и традициям пяти основных вероучений. В список вошли христианство, буддизм, индуизм, иудаизм, а также ислам.