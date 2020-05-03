«Я ему как мама!»: Алёна Рапунцель флиртует с Максимом Колесниковым





О симпатии звезды телестройки к коллеге по съёмочной площадке свидетельствует ее застенчивая улыбка и поведение в целом. Ранее Алёна Рапунцель встречалась с более взрослыми мужчинами, в том числе, Ромой Макеевым и Денисом Мокроусовым, однако внезапно обратила внимание на более юного Максима Колесникова с тяжелой судьбой. Многие фанаты реалити-шоу и сами герои прониклись симпатией к молодому человеку после рассказа о его жизни. В 3-летнем возрасте он остался без родителей и забрал из дома свою полугодовалую сестру. Это случилось после того, как мать парня убила соседа, а его отец сбежал. Россиян удивило то, что ребенок решился на серьезный поступок.Изначально Рапунцель отрицала наличие чувств к участнику «Дома-2» и заявляла, что не заинтересована в отношениях с ним. Как отметила блогер, Колесников пришел на проект для того, чтобы начать серьезный роман, однако она не видит его стараний. Также брюнетка сравнила парня с Женей Ромашовым и назвала его «патологическим флиртуном». Вот только недавно новая звезда телестройки вручил знаменитости красивый букет цветов, из-за чего она смущенно улыбнулась и даже закрыла лицо руками.