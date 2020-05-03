АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные конфликты, добрые дела и планы на будущее: ТОП-10 вещей, которые нужно держать в…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

«Я ему как мама!»: Алёна Рапунцель флиртует с Максимом Колесниковым

Судя по всему, Алёне Рапунцель нравится новый участник «Дома-2» Максим Колесников. По мнению брюнетки, вместе они выглядят как мать и сын.
«Я ему как мама!»: Алёна Рапунцель флиртует с Максимом Колесниковым

О симпатии звезды телестройки к коллеге по съёмочной площадке свидетельствует ее застенчивая улыбка и поведение в целом. Ранее Алёна Рапунцель встречалась с более взрослыми мужчинами, в том числе, Ромой Макеевым и Денисом Мокроусовым, однако внезапно обратила внимание на более юного Максима Колесникова с тяжелой судьбой. Многие фанаты реалити-шоу и сами герои прониклись симпатией к молодому человеку после рассказа о его жизни. В 3-летнем возрасте он остался без родителей и забрал из дома свою полугодовалую сестру. Это случилось после того, как мать парня убила соседа, а его отец сбежал. Россиян удивило то, что ребенок решился на серьезный поступок.

Изначально Рапунцель отрицала наличие чувств к участнику «Дома-2» и заявляла, что не заинтересована в отношениях с ним. Как отметила блогер, Колесников пришел на проект для того, чтобы начать серьезный роман, однако она не видит его стараний. Также брюнетка сравнила парня с Женей Ромашовым и назвала его «патологическим флиртуном». Вот только недавно новая звезда телестройки вручил знаменитости красивый букет цветов, из-за чего она смущенно улыбнулась и даже закрыла лицо руками.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Между Грузией и Украиной разгорелся скандал из-за экстрадиции…
Появилась информация о двигателях нового Nissan…
«У нас будет девочка»: Звезда «Дом-2» Элла Суханова рассекретила пол…
Западные ученые опровергли популярные мифы о теории…
«Бежать оказалось некуда»: Дарья Мороз пожаловалась на…
Американские кардиологи выяснили, что даже двухминутная зарядка полезна для…
Режиссер Ким Дружинин: “Шугалей” привлечет больше внимания к событиям в Ливии, чем…
Врач Елена Самышина назвала самый эффективный способ диагностики…
Сергею Жигунову грозит банкротство из-за…
В Минздраве заявили, что карантин в России "должен быть жестче" из-за пандемии…
Марат Башаров впервые за 30 лет встретился с биологическим…
Депутат Ирина Гусева раскритиковала Уткина, назвавшего Волгоград «городом…
Лукашенко сообщил о невозможности отмены парада Победы в…
Звезда фильма «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко отмечает…
"Советский рестайлинг": В Сети показали, как могли бы выглядеть обновленные авто из…
В США проходят клинические испытания молитвы в качестве терапии против…
«Я ему как мама!»: Алёна Рапунцель флиртует с Максимом…
Российский лук в супермаркете вызвал возмущение у украинских пользователей…
Эксперты назвали 9 способов самостоятельно повысить скорость домашнего…
Познер объяснил, почему Россия меньше других стран тратит средства на поддержку граждан после вспышки…
Актер Мэттью Перри расстался с молодой избранницей Молли…
Диетологи: Люди полнеют во время сна при свете и работающем…
«Вот это чудо!»: Дочь Орбакайте Клавдия Земцова показала урожай с электронного…
NASA разработало "облегченные" аппараты ИВЛ для быстрого…
«Лучше бы книги читала!»: Поклонники раскритиковали Караулову за волосатые…
NASA опубликовало видео-демонстрацию климатической катастрофы в…
Снят запрет на вывоз из РФ средств индивидуальной защиты и…
Подросшая дочь Александра Абдулова покорила пользователей Сети своей…
Просмотреть все новости