Российский лук в супермаркете вызвал возмущение у украинских пользователей Сети





По словам продюсера Алены Мозговой привозной лук из России недавно появился в киевском супермаркете, который принадлежит сети розничной торговли FOZZY. В публикации блогер также упомянула израильскую морковь и итальянскую капусту, но украинских юзеров больше привлекло отсутствие национальной продукции.- сообщил один из комментаторов, которого также удивила высокая стоимость овощей из РФ.Другие посетители соцсети Facebook возмутились тем, что на местных торговых точках до сих реализуют импортные продукты, в то время как фермеры страдают от жесткой конкуренции.- спросил еще один пользователь. Стоит отметить, что на Украине на данный момент введено эмбарго на несколько видов товаров из России. Запрет на ввоз продукции из соседней страны является действительным вплоть до 31 декабря текущего года.