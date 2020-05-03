АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные конфликты, добрые дела и планы на будущее: ТОП-10 вещей, которые нужно держать в…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Российский лук в супермаркете вызвал возмущение у украинских пользователей Сети

Пользователи соцсетей возмутились появлением российского лука на полках супермаркета в Украине. Фотографиями с иностранной продукцией поделилась музыкальный продюсер Алена Мозговая.

По словам продюсера Алены Мозговой привозной лук из России недавно появился в киевском супермаркете, который принадлежит сети розничной торговли FOZZY. В публикации блогер также упомянула израильскую морковь и итальянскую капусту, но украинских юзеров больше привлекло отсутствие национальной продукции. «Мы же вроде бы не торгуем с агрессором?» - сообщил один из комментаторов, которого также удивила высокая стоимость овощей из РФ.

Другие посетители соцсети Facebook возмутились тем, что на местных торговых точках до сих реализуют импортные продукты, в то время как фермеры страдают от жесткой конкуренции. «Это что - программа уничтожения сельского хозяйства?» - спросил еще один пользователь. Стоит отметить, что на Украине на данный момент введено эмбарго на несколько видов товаров из России. Запрет на ввоз продукции из соседней страны является действительным вплоть до 31 декабря текущего года.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Между Грузией и Украиной разгорелся скандал из-за экстрадиции…
Появилась информация о двигателях нового Nissan…
«У нас будет девочка»: Звезда «Дом-2» Элла Суханова рассекретила пол…
Западные ученые опровергли популярные мифы о теории…
«Бежать оказалось некуда»: Дарья Мороз пожаловалась на…
Американские кардиологи выяснили, что даже двухминутная зарядка полезна для…
Режиссер Ким Дружинин: “Шугалей” привлечет больше внимания к событиям в Ливии, чем…
Врач Елена Самышина назвала самый эффективный способ диагностики…
Сергею Жигунову грозит банкротство из-за…
В Минздраве заявили, что карантин в России "должен быть жестче" из-за пандемии…
Марат Башаров впервые за 30 лет встретился с биологическим…
Депутат Ирина Гусева раскритиковала Уткина, назвавшего Волгоград «городом…
Лукашенко сообщил о невозможности отмены парада Победы в…
Звезда фильма «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко отмечает…
"Советский рестайлинг": В Сети показали, как могли бы выглядеть обновленные авто из…
В США проходят клинические испытания молитвы в качестве терапии против…
«Я ему как мама!»: Алёна Рапунцель флиртует с Максимом…
Российский лук в супермаркете вызвал возмущение у украинских пользователей…
Эксперты назвали 9 способов самостоятельно повысить скорость домашнего…
Познер объяснил, почему Россия меньше других стран тратит средства на поддержку граждан после вспышки…
Актер Мэттью Перри расстался с молодой избранницей Молли…
Диетологи: Люди полнеют во время сна при свете и работающем…
«Вот это чудо!»: Дочь Орбакайте Клавдия Земцова показала урожай с электронного…
NASA разработало "облегченные" аппараты ИВЛ для быстрого…
«Лучше бы книги читала!»: Поклонники раскритиковали Караулову за волосатые…
NASA опубликовало видео-демонстрацию климатической катастрофы в…
Снят запрет на вывоз из РФ средств индивидуальной защиты и…
Подросшая дочь Александра Абдулова покорила пользователей Сети своей…
Просмотреть все новости